AMD Epyc Genoa : jusqu'à 96 coeurs en Zen 4 et socket SP5

Après les Epyc Milan de troisième génération en Zen 3, AMD prépare la quatrième génération qui portera le nom de code Genoa et profitera de coeurs Zen 4 gravés en 5 nm.

Un certain nombre d'informations sont déjà plus ou moins connues mais une fuite chez Gigabyte ajoute des éléments pour une série de processeurs pour serveurs qui ne sera pas lancée avant 2022.

L'exploitation d'un socket SP5 se confirme (ce sera un socket AM5 pour les processeurs grand public en Zen 4) avec des CCD (groupes de coeurs) offrant une empreinte 11% plus petite que pour Zen 3 grâce à la gravure plus fine, mais avec une puce globale 50% plus grande car embarquant plus de CCD.

La future gamme Epyc 7004 devrait en effet comporter jusqu'à 12 CCD de 8 coeurs chacun (contre 8 CCD Epyc Milan), soit un maximum de 96 coeurs et 192 threads.

Les documents confirment que la gamme de processeurs pour serveurs supportera la DDR5 12 canaux (ce qui pourra apporter jusqu'à 3 To de mémoire) et 128 lignes PCIe Gen 5 et que le processeur le plus haut de gamme aura un TDP de 320W pouvant grimper à 400W en pic (et même 700W durant 1 ms).

Selon les rumeurs, on pourrait assister à une progression de 29% de l'IPC (Instruction per Cycle) par rapport à Milan, ce qui fournirait un solide saut de performance, comme on a déjà pu le voir entre Zen 2 et Zen 3.

Avec le support de la mémoire DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5, AMD aura de quoi se confronter dans le domaine des processeurs pour serveurs aux Sapphire Rapids d'Intel qui devraient offrir les mêmes avantages mais qui arriveront un peu plus tard.