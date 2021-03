AMD Epyc Genoa en Zen 4 : les processeurs pour serveurs jusqu'à 96 coeurs

Alors que l'on attend toujours d'en savoir plus sur les processeurs AMD Epyc Milan en Zen 3, c'est la génération suivante Epyc Genoa en Zen 4 qui fait l'objet d'indiscrétions sur ses caractéristiques.

Le groupe AMD a commencé à diffuser son architecture Zen 3 pour ses processeurs Ryzen 5000 pour PC de bureau et pour PC portables et doit encore le faire pour le segment des processeurs pour serveurs AMD Epyc.

La firme a brièvement évoqué le sujet lors du salon CES 2021 en annonçant l'arrivée prochaine des processeurs AMD Epyc Milan, sans donner encore beaucoup de précisions.

AMD Epyc Milan évoqué au CES 2021

Au-delà de Milan, la génération suivante basculera vers l'architecture Zen 4 avec gravure en 5 nm qui se retrouvera donc au coeur des processeurs AMD Epyc Genoa.

A part quelques apparitions dans des roadmaps, peu de détails sont connus sur cette famille de processeurs qui ne verra de toute façon pas le jour avant 2022 ou 2023.

Quelques indications émergent toutefois dès à présent. Les processeurs Epyc Genoa devraient être capables d'aller jusqu'à 96 coeurs / 192 threads et profiteront logiquement de la mémoire DDR5 (DDR5-5200) et de l'interface PCIe Gen 5 en 128 lignes.

Credit : @ExecuFix

Ils mettront à contribution un nouveau socket SP5 avec une empreinte plus carrée et imposante que le socket SP3 utilisé par l'actuelle génération Epyc Rome. Il se murmure également que l'architecture Zen 4 pourra aligner jusqu'à 12 chiplets comprenant 8 CU chacun, suggérant que AMD préfère augmenter le nombre de chiplets plutôt que le nombre de CU dans les chiplets.

Selon le tweet de @ExecuFix à l'origine de ces informations, la plate-forme Epyc Genoa nécessitera une puissance 320W et programmable jusqu'à 400W. Selon une autre source, il est aussi question du support des instructions AVX3-512 et BFLOAT16, ce qui pourrait mettre la pression sur Intel, utilisateur de l'AVX-512 sur ses processeurs et accélérateurs.