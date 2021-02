AMD Zen 4 : avec la gravure en 5 nm, encore une forte progression de l'IPC à prévoir

Avec la famille de processeurs Ryzen 5000, AMD a inauguré une nouvelle architecture Zen 3 qui profite d'une gravure en 7 nm optimisée mais aussi d'optimisations qui permettent de revendiquer une progression de 19% de l'IPC (instructions per clock) par rapport à Zen 2, permettant un fonctionnement plus réactif sans augmenter la cadence ou la puissance.

Cette architecture est aussi à l'oeuvre dans la majeure partie des APU Ryzen 5000 mobiles présentés au CES 2021 tandis qu'elle sera au coeur des processeurs pour serveurs Epyc de 3ème génération, nom de code Milan.

Après Zen 3, c'est une architecture Zen 4 qui se prépare pour 2022 et dont AMD n'a pas encore dit grand-chose, sinon qu'elle utilisera un noeud de gravure encore plus fin, sans doute de 5 nm et toujours chez TSMC.

De source officieuse et reliée à la quatrième génération de processeurs Epyc, au nom de code Genoa, les processeurs en Zen 4 présenteraient encore une nouvelle progression de leur IPC, de l'ordre de 25%, ce qui leur apporterait des performances globales augmentées de 40% par rapport à la génération Epyc Milan qui doit être présentée plus complètement sous peu.

Zen 4, un nouveau bond dans les performances

Selon ChipsandCheese, un prototype de processeur Epyc Genoa serait déjà 29% plus performant qu'une puce Epyc Milan à configuration de coeurs et fréquences similaires. La source évoque également une capacité à grimper à 5 GHz sur l'ensemble des coeurs.

Cette progression des performances devrait aussi être marquée sur la prochaine génération de processeurs Ryzen pour PC de bureau, en partie grâce à la gravure plus fine, mais aussi aux nouvelles optimisations de l'architecture et au recours à la mémoire DDR5 plus rapide.

Avec Epyc Genoa sous Zen 4, AMD serait en mesure de proposer des processeurs de 96 coeurs (voire peut-être plus) et de renforcer sa présence sur le segment des processeurs pour serveurs, dominé par Intel sur les plates-formes x86.

Avant Zen 4, il y aura peut-être une architecture Zen 3+ intermédiaire qui profiterait d'une gravure en 7 nm encore optimisée, permettant de gagner encore quelques pourcents sur l'IPC. Quant à Zen 5, il est encore un peu tôt pour en dire quoi que ce soit.