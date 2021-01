Pénurie de cartes graphiques chez AMD et Nvidia : il faudra rester patient

Les mois passent et la disponibilité des cartes graphiques de dernière génération reste toujours aussi aléatoire. Entre Nvidia et ses cartes RTX 30 et AMD avec ses GPU Radeon RX 6000, les promesses de performances sont alléchantes mais obtenir l'une des précieuses cartes relève du parcours du combattant.

Si des problèmes de production, en situation de pandémie mondiale, expliquent en partie des difficultés d'approvisionnement, ce n'est pas la seule cause et les deux entreprises mettent en avant une demande très forte.

La nouvelle RTX 3060 de Nvidia

Chez Nvidia, on indique ainsi que les RTX 30 se sont vendues deux fois plus que les RTX 20 de génération précédente sur la même période de temps, grâce au gain de performances mais aussi à la baisse des prix des GPU qui deviennent donc aussi plus accessibles, et alors que les jeux pouvant exploiter les capacités en ray tracing sont plus nombreux.

La phase de pénurie devrait se poursuivre encore plusieurs mois puisqu'un retour à un semblant de normalité n'est pas attendu avant le printemps 2021. Pour autant, le fabricants de cartes graphiques ne jettent pas la pierre au minage de cryptomonnaies, malgré l'essor des valeurs des monnaies virtuelles qui peuvent inciter à faire main basse sur de grands volumes de GPU.

AMD Radeon RX 6900 XT

Du côté de Nvidia, on relativise en indiquant qu'il existe des produits dédiés sans connectiques graphiques qui peuvent répondre à cette demande spécifique, sans avoir à piocher forcément dans les cartes graming.

Quant aux prix, il reste difficile de les maintenir en l'état en situation de Covid, malgré les efforts pour limiter les hausses. L'espoir est évidemment de pouvoir revenir à une situation normale et de pouvoir effacer les surcoûts.

Pour les joueurs désireux de s'équiper, il va donc encore falloir s'armer de patience, ou faire appel à la chance, pour obtenir les cartes graphiques de nouvelle génération, qu'elles soient des Founder Edition ou bien fournies par des partenaires.