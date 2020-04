AMD : une version optimisée de la gravure en 5 nm de TSMC pour son architecture Zen 4 ?

AMD travaillerait avec TSMC sur une technique de gravure en 5 nm optimisée qui servira de base pour sa future architecture Zen 4 et sa plate-forme GPU RDNA 3.

Le fondeur TSMC est en train de mettre en service sa technique de gravure en 5 nm et devrait s'attirer les faveurs de plusieurs gros clients, à commencer par Huawei et Apple dès le second semestre.

Mais cette évolution intéressera aussi d'autres acteurs comme AMD pour ses processeurs et GPU pour ordinateurs. La firme exploite déjà la gravure en 7 nm de TSMC pour ses processeurs Ryzen et ses cartes graphiques Navi et elle devrait logiquement suivre le mouvement vers le 5 nm pour de futures architectures.

Et, de source asiatique, AMD travaillerait avec TSMC sur une gravure en 5 nm spécifiquement optimisée (si la traduction de l'article est correcte) pour sa future architecture CPU Zen 4, avec une réservation de quelque 20 000 wafers 12 pouces par mois.

Elle devrait également être utilisée comme base pour la future plate-forme GPU RDNA 3. Autant dire que l'on évoque ici des composants qui n'arriveront pas avant 2021 ou 2022.

AMD doit en effet d'abord en dire plus sur sa prochaine architecture Zen 3 toujours gravée en 7 nm mais selon une technique améliorée par rapport à celle utilisée pour l'actuelle Zen 2, avec de possibles annonces sur le second semestre de l'année.