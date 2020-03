AMD : l'architecture Zen 3 en 7 nm cette année, Zen 4 en 5 nm en 2022

AMD confirme sa volonté de faire progresser l'architecture de ses processeurs Ryzen et Epyc à un rythme soutenu, avec Zen 3 toujours en 7 nm cette année et Zen 4 en 5 nm dans deux ans.

Pendant qu'Intel bataille pour passer à la gravure en 10 nm avant de basculer l'an prochain vers le 7 nm, son concurrent AMD fait déjà appel à la gravure en 7 nm de TSMC pour ses processeurs.

L'architecture Zen 2 gravée en 7 nm est au coeur de ses offres Ryzen et Epyc et lui permet de prendre trimestre après trimestre des parts de marché.

L'empire d'Intel, largement dominant, n'est pas menacé mais les solutions d'AMD sont désormais une alternative de plus en plus séduisante, avec une bascule potentielle des fabricants plus facile.

Et alors qu'Intel doit faire avec des échéances longues pour basculer vers des noeuds plus fins, AMD profite de cette inertie et des avancées rapides de TSMC pour faire progresser son architecture.

Le groupe a confirmé lors d'une conférence d'analystes sa roadmap en indiquant vouloir proposer une architecture Zen 3 gravée en 7 nm+ (évolution du 7 nm mais qui n'est pas du 7 nm EUV) dès cette année pour ses processeurs Ryzen de quatrième génération et ses processeurs Epyc Milan, successeurs des actuels Epyc Rome qui contribuent à une remontée spectaculaire d'AMD dans les processeurs pour serveurs et datacenters.

La transition vers le 5 nm se fera en 2022 avec l'arrivée d'une architecture Zen 4 qui se retrouvera au coeur de processeurs Epyc Genoa. AMD a commencé à évoquer cette génération en annonçant sa participation à un projet de supercalculateur exaflop El Capitan aux Etats-Unis.

Pas de grandes révélations dans cette roadmap puisque tout ceci avait déjà été plus ou moins annoncé précédemment mais AMD montre ici sa volonté de tenir un calendrier serré et donc sans doute de continuer à profiter du rythme ralenti d'Intel qui pourrait se prolonger jusqu'à fin 2021.