Pénurie des GPU Radeon RX 6000 et RTX 30 : c'est aussi à cause de la GDDR6

Les cartes graphiques exploitant les technologies les plus récentes ont bien du mal à arriver en quantités, entre le scalping, les vols de palettes et les difficultés de production.

Les GPU Radeon RX 6000 d'AMD et RTX 30 de Nvidia sont donc très difficiles à trouver et les maigres stocks partent très vite. Les fabricants se sont exprimés à ce sujet et confirment à la fois une forte demande et une situation difficile en coulisses qui pourrait se prolonger au moins jusqu'à début 2021.

Un autre problème viendrait compliquer la donne : selon le site Cowcotland, une pénurie sur les mémoires GDDR6 freinerait la production des cartes. Cette VRAM est utilisée en grande quantité (16 Go) avec les cartes Radeon RX 6000 et en partie sur les RTX 30 (pour la RTX 3070 et la RTX 3060 Ti, les RTX 3080 et RTX 3090 faisant appel à de la GDDR6X produite par Micron, les rendant moins sensible à cette problématique).

Cette situation est partie pour perdurer jusqu'au deuxième trimestre 2021, ce qui rendra les cartes graphiques RDNA 2 comme Ampere très difficiles à dénicher entre-temps, et pourrait compromettre certains lancements censés compléter les gammes.