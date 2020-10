AMD Radeon RX 6000 : AMD prend des mesures pour éviter la spéculation de la revente

On l'a vu avec le lancement des cartes graphiques GeForce RTX 30 de Nvidia, un faible stock associé à des pratiques spéculatives de revente à prix fort ont saboté le démarrage de la commercialisation des GPU de nouvelle génération.

AMD entend ne pas reproduire ce schéma avec le lancement de ses propres cartes graphiques Radeon RX 6000. Le groupe a déjà fait savoir qu'il disposera de stocks conséquents (mais peut-être pas pour tous les modèles) grâce au procédé déjà mature de la gravure en 7 nm de TSMC.

Il ajoute à ceci des directives à ses partenaires pour éviter la pratique du scalping qui consiste à acheter des stocks entiers au nez et à la barbe des consommateurs via des bots et à les revendre aussitôt beaucoup plus chers, profitant de la demande suscitée par la nouveauté et la pénurie des produits.

Les recommandations, qui valent aussi pour les processeurs Ryzen 5000 qui seron commercialisés début novembre, demandent de mettre en place des systèmes de détection des bots et de limitation des achats par utilisateur.

Elles prévoient également de limiter les approvisionnements des revendeurs en B2B durant les trois premières semaines afin d'éviter les dérives et de retrouver sur le marché des stocks de cartes graphiques revendues largement au-dessus du tarif de référence.