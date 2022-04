Radeon RX 6300 : AMD pourrait encore descendre en gamme

Alors qu'Intel débarque sur le marché des cartes graphiques dédiées grâce à une série ARC A qui va occuper un positionnement bas sur le segment, AMD pourrait compléter sa propre gamme Radeon RX 6000 avec architecture RDNA2 avec un nouveau modèle venant couvrir l'ouverture de gamme.

Après les Radeon RX 6500XT et RX 6400, il existerait donc une Radeon RX 6300 qui proposerait elle aussi un GPU Navi 24 aux caractéristiques allégées. Son nom apparaît dans un log d'API et semble bien correspondre à une carte pour PC de bureau et non à la version mobile RX 6300M déjà commercialisée.

Ce modèle ne serait pas directement accessible sur le marché mais serait proposé aux fabricants OEM pour des configuations matérielles prédéfinies. Les caractéristiques ne sont pas connues mais la Radeon RX 6300 pourrait se contenter de 2 Go de mémoire GDDR6 et d'un bus mémoire de 64-bit, comme sa variante mobile.

AMD peut avoir intérêt à placer une carte graphique d'entrée de gamme sur ce segment pour faire face à l'arrivée d'Intel ARC en version desktop d'ici l'été, même si les regards se tournent déjà vers l'architecture suivante RDNA 3 qui sera dévoilée avant la fin de l'année et que l'on retrouvera à bord d'une gamme Radeon RX 7000 (à moins d'un changement de nomenclature).