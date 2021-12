AMD Radeon RX 6400 et RX 6500XT : les GPU entrée de gamme attendus au premier trimestre 2022

Comme ses concurrents, AMD devrait renforcer sa famille de cartes graphiques Radeon RX 6000 en RDNA 2 sur l'entrée de gamme en lançant de nouveaux modèles durant les prochains mois.

Il a déjà été question des Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 avec 4 Go de mémoire GDDR6 et un GPU Navi 24 "Beige Goby". Le premier modèle embarquerait 1024 Stream Processors et un bus mémoire 128-bit tandis que le second se limiterait à 768 Stream Processors avec bus 64-bit.

Les deux cartes graphiques ne nécessiteront pas de connecteur d'alimentation supplémentaire et devraient pouvoir assurer des tâches bureautiques et du jeu en 1080p avec réglages moyens.

Elles ne seront pas assez performantes pour du cryptominage, ce qui devrait les mettre à l'abri de la spéculation ambiante. Selon les dernières informations (encore officieuses), la carte Radeon RX 6500 XT serait lancée dès mi-janvier 2022, peut-être pour contrer l'arrivée d'une RTX 3050 chez Nvidia et des premières cartes ARC Alchemist d'Intel.

La Radeon RX 6400 complèterait la gamme un peu plus tard, au mois de mars 2022. Les tarifs des deux modèles ne sont pas encore connus.