Nvidia RTX 3050 : l'entrée de gamme GeForce au-dessus de la GTX 1660 Super ?

Après les RTX 3060 et 3060 Ti, Nvidia devrait encore descendre en gamme avec une série RTX 3050, toujours sous Ampere. Si l'on évoquait un possible GPU GA107 pour les animer, les dernières rumeurs tablent sur un GA106-150 pour la carte RTX 3050 non Ti, avec 8 Go de RAM.

Cela lui donnera suffisamment de puissance pour surpasser une GTX 1660 Super, sans aller jusqu'à la future RTX 2060 12 Go, indique le site Videocardz. Elle devrait pouvoir se confronter à la future série Radeon RX 6500 d'AMD attendue en début d'année.

Elle pourrait aussi servir à contrer les premières cartes graphiques ARC Alchemist d'Intel, aussi attendue en début d'année prochaine, tout en réinvestissant le segment d'entrée de gamme pour du jeu occasionnel en 1080p.

Elle accompagnera plusieurs autres cartes graphiques venant renouveler la série RTX 30 pour assurer une transition avant le lancement de la prochaine architecture graphique Lovelace.

La commercialisation de la série RTX 3050 de Nvidia se jouerait sur le deuxième trimestre mais un certain nombre d'éléments, des caractéristiques à la fenêtre de lancement pourraient évoluer ces prochaines semaines dans un effort pour ajuster l'offre aux mouvements de la concurrence.