AMD proclame la supériorité de son GPU Radeon RX 6500M sur l'Intel ARC A370M

Intel est désormais un acteur du marché des cartes graphiques dédiées avec sa gamme ARC qui débute par les GPU pour PC portables. En attendant leur commercialisation imminente, la concurrence se manifeste et valoir la qualité de ses propres produits.

Le groupe AMD a diffusé sur les réseaux sociaux un comparatif mettant en concurrence sa propre carte graphique Radeon RX 6500M (Navi 24) avec l'Intel ARC A370M (ACM-G10) qui constitue le modèle le plus puissant de la nouvelle gamme.

Les deux GPU utilisent le noeud de gravure N6 chez TSMC, avec 5,4 milliards de transistors pour le premier et 7,2 milliards de transistors pour le second, et 4 Go de mémoire GDDR6 chacune.

Testés sur plusieurs jeux, les deux GPU sont mis en confrontation sur du jeu en 1080p et si la carte ARM A370M atteint 60 à 70 fps sur les différents titres, AMD affirme que sa Radeon RX 6500M dépasse les 80 fps sur les mêmes jeux, avec même des pointes à 135 fps (vs 63 fps) pour le titre F1 2021 ou 105 fps (vs 63 fps) pour Total War Saga : Troy.

Faute d'informations complémentaires sur les configurations utilisées, on restera prudent sur les données fournies et Tom's Hardware signale que plusieurs des jeux mis en avant ont été optimisés avec AMD.

Mais cela contribue à apporter un éclairage sur les performances attendues pour cette première gamme ARC et son positionnement d'entrée de gamme.