AMD Radeon RX 6700 XT : la carte graphique Navi 22 montre son logo

Profitant de la nouvelle architecture graphique RDNA 2, la série Radeon RX 6800 / 6900 exploite des GPU "Big Navi" Navi 21 pour proposer des cartes graphiques gaming haut de gamme capables de se confronter aux offres du concurrent Nvidia.

Logiquement, AMD va poursuivre en effort en descendant en gamme et l'on attend d'ici quelques semaines ou mois l'annonce d'une série Radeon RX 6700 avec GPU Navi 22 et positionnée en milieu de gamme, avec aussi l'avantage d'un prix plus doux.

Les attentes se portent sur la fin du premier trimestre 2021 et, déjà, un logo concernant une Radeon RX 6700 XT a commencé à faire son apparition. Cette carte graphique est attendue avec un GPU Navi 22 complet comprenant 2560 Stream Processors et accompagné de 12 Go de mémoire GDDR6 avec un bus de 192-bit.

Soon™ - sometime in H1 2021 or is it Q1? ??‍♂️



Radeon RX 6700 XT



- 1440p Gaming

- 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe — Andreas Schilling (@aschilling) January 30, 2021

Selon Andreas Schilling de HardwareLuxx, la carte graphique Radeon RX 6700 XT sera suffisamment performante pour permettre du jeu en 1440p et pourrait donc être intéressante pour s'équiper d'une solution efficace à moindre coût...du moins si les stocks suivent.

Il reste possible qu'elle soit accompagnée d'une Radeon RX 6700 non-XT avec une configuration un peu plus légère. Le site Videocardz rappelle qu'en face, Nvidia a annoncé sa carte GeForce RTX 3060 avec 12 Go de GDDR6, au lieu de 8 Go habituellement pour ce type de produit et sur ce segment, sans doute pour ne pas se trouver démuni face aux futures Radeon de milieu de gamme.