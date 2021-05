AMD Ryzen 6000 : les APU Rembrandt en Zen 3+ se confirment en roadamp pour 2022

Les projets d'AMD continuent de se dévoiler dans des roadmaps officieuses et l'une d'entre elles récemment dévoilée confirme la transition qui se prépare vers l'architecture Zen 3+.

Cette dernière apportera des gains en performance et en réduction de consommation d'énergie grâce à une gravure passant à 6 nm (au lieu de 7 nm pour Zen 3) et constituera un point d'étape avant le passage à Zen 4 gravé en 5 nm.

Cette nouveauté sera portée l'an prochain par des APU Rembrandt (après les actuels Cezanne de la série Ryzen 5000) qui devraient donner la série Ryzen 6000. avec plusieurs variations : Rembrandt-H pour PC portables haut de gamme avec TDP 45W / socket FP7 et Rembrandt-U pour PC portables d'ouverture de gamme et ultraportables avec TDP 15W basse consommation.

Ces plates-formes intègreront en outre une partie graphique en Navi 2 (alors que les Cezanne actuels sont restés en Vega) mais aussi le support de la RAM DDR5 et LPDDR5, avec une interface PCIe 4.0. Plus bas, on trouvera Barcelo-U en Zen 3 et Vega 7 et un TDP de 15W, remplaçant des actuels Lucienne en Zen 2.

On notera sur la roadmap la présence d'une plate-forme Van Gogh pour " Form Factor Premium " et TDP 9W prévue en 2021 mais qui aurait été annulée et qui passera directement à Dragon Crest en 2022 avec une base Zen 2 / Navi 2 et également en 9W.