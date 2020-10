AMD Ryzen 7 5800X : le processeur en Zen 3 devant l'Intel Core i9-10900K sur CPU-Z

Annoncés au début du mois d'octobre, les processeurs Ryzen 5000 d'AMD seront commercialisés à partir du 5 novembre 2020 et s'annoncent comme de solides propositions pour le gaming.

La nouvelle architecture Zen 3, avec son IPC sérieusement amélioré par rapport à Zen 2 et son nouveau cache unifié, va assurer une belle progression des performances, ce qui se pressent déjà dans les benchmarks, comme le montrent déjà les résultats pour les Ryzen 5 5600X et Ryzen 9 5950X.

Le processeur intermédiaire Ryzen 7 5800X aura lui aussi du répondant si l'on en croit son passage sur le benchmark de CPU-Z. Il y obtient des scores de 650 points en single thread et 6593 points en multithreads, selon des résultats diffusés sur plusieurs forums spécialisés.

De quoi lui apporter 25% de performance en plus en single thread par rapport au Ryzen 7 3800X avec architecture Zen 2 et 11% en plus par rapport au processeur Intel Core i9-10900K (584 points)

Cependant, ce dernier se rattrape en multithread (7389 points) en passant devant le Ryzen 7 5800X, avec 10% de performances en plus.

De son côté, le chef de file Ryzen 9 5950X obtient sur le benchmark de CPU-Z des scores de 690 points en single thread et 13 300 points en test multithread.