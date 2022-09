Les Ryzen 7000 déjà chez Cdiscount avec des prix plutôt salés !

AMD lancera sa nouvelle génération de processeurs Ryzen séries 7000 la semaine prochaine. L'occasion pour tous de découvrir ce que cache la plateforme Raphaël et l'architecture Zen 4. Rappelons qu'il faudra une carte mère en Socket AM5 pour profiter de cette génération de puces.

Les Ryzen 7000 déjà vus en Chine, Espagne et en France !

Mais pour les impatients, il est déjà possible de mettre la main sur les CPU à condition de les acheter en Chine. Plusieurs références sont ainsi apparues auprès de revendeurs chinois, avec un stock annoncé comme immédiat.

On peut ainsi déjà acheter des puces Ryzen 9 7950X auprès de quelques revendeurs, il s'agit de versions commerciales des processeurs d'AMD et non d'échantillons d'ingénierie comme ce que l'on a déjà pu voir par le passé y compris chez Intel.

Se dégage déjà une tendance toutefois : les prix affichés sont déjà plus élevés que les prix de vente conseillés par AMD : le Ryzen 7 7950X annoncé à 699$ par AMD se retrouve à 855 dollars.

Par ailleurs, certains autres processeurs ont également été référencés en Espagne, là encore avec des prix temporaires plus élevés que les prix conseillés, mais il faut tenir compte du fait que les tarifs annoncés par AMD sont hors taxes. La différence n'est donc finalement pas si élevée, d'autant que les variations du taux de change profitent désormais au dollar.

Les prix en France : attention ça pique !

Notons que pendant un temps, les Ryzen Series 7000 sont également apparus sur le site du revendeur français Cdiscount avec une grille tarifaire qui a de quoi faire grincer des dents :

Ryzen 5 7600X à 410€ (prix de vente conseillé par AMD: 299$ )

à (prix de vente conseillé par AMD: ) Ryzen 7 7700X à 590€ (prix de vente conseillé par AMD: 399$ )

à (prix de vente conseillé par AMD: ) Ryzen 9 7900X à 750€ (prix de vente conseillé par AMD: 549$ )

à (prix de vente conseillé par AMD: ) Ryzen 9 7950X à 1100€ (prix de vente conseillé par AMD: 699$ )

à (prix de vente conseillé par AMD: )

Les fiches produits garantissaient la disponibilité immédiate, néanmoins il y a peu de chances qu'aucune vente n'ait été réalisée puisque les produits ont étés retirés du site très rapidement.

Des fiches techniques séduisantes et pleines de promesses

Rappelons rapidement les fiches techniques des 4 processeurs d'AMD à sortir la semaine prochaine :