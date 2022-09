Intel Core Raptor Lake : quels prix pour les Core i9-13900K, Core i7-13700K et Core i5-13600K ?

Les processeurs Intel Core de 13ème génération seront présentés dans quelques jours et les prix de plusieurs membres de la nouvelle famille Raptor Lake se montrent avant l'heure.

Le groupe AMD a déjà présenté sa nouvelle génération de processeurs AMD Ryzen 7000 utilisant l'architecture Zen 4 à la fin du mois d'août et cela va être au tour d'Intel de faire les présentations pour ses processeurs Intel Core de 13ème génération.

Raptor Lake sera la dernière plateforme en 10 nm avant le passage à la gravure en 7 nm (procédé Intel 4) qui fera ses débuts dans la famille suivante Meteor Lake à la base des processeurs Intel Core de 14ème génération.

Alder Lake a introduit un certain nombre d'innovations qui vont être optimisées avec Raptor Lake afin d'améliorer les performances et de tirer mieux parti des deux types de coeurs CPU désormais présents.

Pousser l'architecture hybride un peu plus loin

La plateforme Raptor Lake constituera une évolution de l'actuelle Alder Lake (Intel Core de 12ème génération) qui conservera la gravure en 10 nm Enhanced SuperFin tout en utilisant de nouveau une architecture hybride composée de coeurs puissants (P-Core) et de coeurs économiques (E-Core) avec cette fois des configuration jusqu'à 24 coeurs (en configuration 8 + 16, et 32 threads) au lieu de 16 coeurs maximum (8 + 8) chez Alder Lake.

Le processeur le plus puissant de la série, avec la puce Intel Core i9-13900K, devrait pouvoir s'offrir des fréquences de 5,8 GHz en Turbo Boost et les premiers benchmarks officieux montrent déjà une belle progression des performances par rapport à la génération précédente.

On trouvera toujours la compatibilité avec la mémoire vive DDR5 et l'interface PCie Gen 5 tout en maintenant le support de la génération antérieure, et toujours l'articulation avec l'architecture graphique Intel Xe.

Quels tarifs pour Raptor Lake ?

Si Intel doit dévoiler tous les détails des caractéristiques de Raptor Lake le 27 septembre pour son événement Intel Innovation, les prix se montrent déjà dans un listing apparu sur le site d'Amazon UK.

Repérée par le leaker @momomo_us, elle liste trois membres pour les Intel Core de 13ème génération, avec leur configuration CPU et leur tarif :

Intel Core i9-13900KF 24 coeurs (8 + 16) : £750 (équivalent 843 euros)

24 coeurs (8 + 16) : (équivalent 843 euros) Intel Core i7-13700K 16 coeurs (8 + 8) : £547 (615 euros) ou £516 (580 euros) pour la variante KF

16 coeurs (8 + 8) : (615 euros) ou £516 (580 euros) pour la variante KF Intel Core i5-13600KF 14 coeurs (6 + 8) : £349 (393 euros)

Pour rappel, les versions K disposent d'un GPU intégré (iGPU) tandis que les versions KF en sont dépourvues. Dans l'ensemble, la famille Raptor Lake pourrait coûter environ 100 euros de plus par rapport aux puces équivalentes de la génération Alder Lake.

Il reste toujours possible que les prix affichés par Amazon UK ne soient que de simples suppositions pour occuper le terrain mais leur retrait une fois l'info divulguée peut laisser penser qu'ils sont au moins proches de la grille tarifaire officielle.