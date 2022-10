AMD Ryzen 7000 : la production déjà en baisse mais tout n'est pas perdu

Le groupe AMD a présenté fin août ses processeurs Ryzen 7000 pour PC de bureau utilisant la nouvelle architecture CPU Zen 4 avec gravure en 5 nm qui mise avant tout sur l'efficacité énergétique.

Quatre processeurs ont été annoncés pour assurer un positionnement en haut et milieu de gamme, avec jusqu'à 16 coeurs / 32 threads pour le modèle le plus puissant; et des cadences grimpant jusqu'à 5,7 GHz.

La gamme est disponible depuis fin septembre. Elle a été commercialisée pile au moment où Intel a présenté à son tour ses processeurs Intel Core de 13ème génération s'appuyant sur la plateforme Raptor Lake qui continue d'exploiter une architecture hybride et une gravure en 10 nm et qui seront disponibles à partir du 20 octobre 2022.

AM5 uniquement avec DDR5 et PCIe Gen 5 : trop tôt ?

Ce petit temps d'avance permet à AMD de tirer dès à présent quelques enseignements. D'après un mémo interne obtenu par le site Wccftech, la production des processeurs Ryzen 7000 va être abaissée pour s'adapter au contexte de forte baisse des ventes de PC partout dans le monde et particulièrement en Europe.

Le contexte post-pandémie n'est pas favorable et la pénurie de composants s'est muée en excès de stocks qu'il faut écouler avant de passer aux nouvelles générations.

Dans cette perspective, AMD réduit la production mais une autre raison est évoquée : le nouveau socket AM5 initié avec les processeurs Ryzen 7000 ne fait pas recette.

s'il apporte le support de la RAM DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5, il induit également des coûts supplémentaires par rapport aux générations précédentes du fait de la nature récente des technologies, ce qui fait monter le tarif des cartes mères et des configurations.

Intel a sans doute mieux manoeuvré en introduisant ces fonctionnalités pour ses processeurs Alder Lake (Intel Core de 12ème génération) mais en laissant la porte ouverte à la mémoire vive DDR4, le temps que le marché de la DDR5 soit suffisamment mature et que les tarifs soient descendus à des niveaux acceptables pour le commun des utilisateurs.

En se tournant résolument vers l'avenir, AMD ne s'embarrasse pas de rétrocompatibilité mais doit composer avec la période de transition de la DDR5 et de PCIe Gen 5. Tout le monde n'est pas un early adopter prêt à changer de fond en comble sa configuration en payant le prix fort.

Succès pour le chef de file de la série Ryzen 7000

Tout n'est pas sombre cependant dans ce tableau des premiers pas de la série Ryzen 7000. Le chef de file, le processeur Ryzen 9 7900X est le membre le plus vendu parmi les processeurs Zen 4.

Le prix officiel de 549 dollars ne fait pas peur aux acheteurs et semble plus séduire que les Ryzen 7 7700X (399 dollars) et Ryzen 5 7600X (299 dollars). Wccftech souligne que cela pourrait provenir du fait que le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D (avec mémoire cache V-Cache 3D) avec 8 coeurs Zen 3 reste une solution attractive en entrée de gamme et milieu de gamme tout en permettant de rester sur le socket AM4.

Il y aurait donc un effet de rétention vers la plateforme AM4 et seuls les acheteurs désireux de profiter du meilleur de la nouvelle technologie d'AMD seraient motivés pour basculer vers AM5.