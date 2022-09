Les Anneaux de pouvoir : nouveau record pour Amazon Prime Video

La série "Les Anneaux de pouvoir" tirée de la saga Le Seigneur des Anneaux produite par Amazon continue de cumuler les superlatifs.

Rappelons qu'Amazon a produit ici ce qui se présente déjà comme la série la plus chère jamais produite de l'histoire avec un budget de 465 millions de dollars rien que pour la première saison. Avec un investissement pareil, Amazon n'a pas le droit à l'erreur, d'autant qu'il faut composer avec l'une des franchises les plus populaires et respectées de tous les temps.

Amazon se devait ainsi de respecter l'oeuvre de J.R.R Tolkien et de se mettre au niveau des deux trilogies de Peter Jackson au cinéma avec le Seigneur des Anneaux et le Hobbit.

Des enjeux de taille pour Amazon





Les Anneaux de pouvoir se situe par ailleurs lors du Deuxième Âge de la Terre du Milieu (Númenor), plusieurs milliers d'années avant les aventures de Bilbo. Si l'on retrouve quelques personnages déjà connus comme le seigneur Elrond ou dame Galadriel, le contexte de prequel permet une grande liberté de présentation des lieux et races qui parcourent la Terre du milieu, offrant un dépaysement certain et la magie de la découverte pour ceux n'ayant pas connaissance complète de l'univers de Tolkien ou du Silmarillion.

Si les critiques spécialisées sont divisées quant à la qualité de l'adaptation, Amazon réalise un véritable carton plein côté audiences : au cours des 24h suivant la mise à disposition du premier épisode sur sa plateforme Amazon videos, la série a déjà été vue plus de 25 millions de fois et elle se présente ainsi comme LA série la plus regardée depuis le lancement de la plateforme de vidéo du géant de la vente en ligne. Qui plus est et comme pour Game of Thrones, le chiffre ne tient compte que des vues officielles et ne tient pas compte du piratage. Il sera ainsi particulièrement intéressant d'attendre les chiffres de Torrentfreaks concernant le téléchargement des épisodes pour voir si la série vient concurrencer celle de HBO sur le terrain de la plus piratée.

Amazon a diffusé les deux premiers épisodes ("L'ombre du passé" et "A la dérive") qui mettent en place l'intrigue principale de la saison qui se tiendra sur 8 épisodes seulement. La série nous fera découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles races et personnages au rythme d'un épisode par semaine avec des sorties les 9, 16, 23 et 30 septembre puis 7 et 14 octobre prochain.