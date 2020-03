Le benchmark AnTuTu disparaît du Google Play Store

Surprise, l'un des benchmarks les plus prisés pour jauger les performances des smartphones a disparu du portail Google Play Store. Les applications AnTuTu BenchMark, AnTuTu 3DBench et AITuTu Benchmark (qui teste les performances de l'intelligence artificielle embarquée) ne sont plus disponibles au téléchargement, note le site Android Police.

Les applications, mises à jour durant le mois de février, étaient encore disponibles fin février mais Google semble avoir sévi et supprimé les logiciels mobiles du fait de liens avec l'éditeur Cheetah Mobile.

Ce dernier a vu ses centaines d'applications présentes sur le portail de téléchargement de Google disparaître ces dernières semaines du fait de mauvaises pratiques en matière d'affichage d'annonces publicitaires de manière à générer des clics.

Android Police relève qu'AnTuTu serait en fait détenu par Cheetah Mobile, même si aucune mention n'en ait faite sur le site officiel de l'éditeur du benchmark. Le site d'AnTuTu ne propose plus de liens vers le portail Google Play Store mais propose de télécharger directement le lien vers un APK des applications.