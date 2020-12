Classement AnTuTu : les Huawei Mate 40 Pro sous Kirin 9000 prennent la tête du classement

Le classement mensuel d'AnTuTu des smartphones Android les plus performants fait passer directement en tête les smartphones Huawei Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ avec leur SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm.

Comme chaque mois, le benchmark AnTuTu propose son classement des smartphones (chinois) Android les plus performants et le top de novembre 2020 a la particularité de faire entrer les modèles Huawei Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ exploitant le SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm.

Pour rappel, cette puce, sans doute la dernière de la gamme Kirin du fait des sanctions américaines empêchant le développement et la production des processeurs mobiles de HiSilicon, exploite des coeurs ARM Cortex-A77 gravés en 5 nm chez TSMC et intègre un modem 5G Balong 5000 assurant un fonctionnement sur les bandes sub-6 GHz.

Conformément aux attentes, les Huawei Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ prennent la tête du classement en affichant des scores respectifs de 684 000 et 698 000 points sur AnTuTu.

Ils devancent ainsi les meilleurs smartphones sous Snapdragon 865 se situant entre 660 000 et 670 000 points, le Xiaomi Mi 10 Ultra avec ses 16 Go de RAM et ses 512 Go de stockage étant le plus haut placé et se retrouvant en troisième position.

Ce leadership des Huawei Mate 40 Pro devrait être de courte durée, Qualcomm ayant annoncé son nouveau SoC haut de gamme Snapdragon 888 lui aussi gravé en 5 nm mais et surtout exploitant les architectures ARM Cortex-A78 et son dérivé custom ARM Cortex-X1, aux performances supérieures.

Déjà, le Xiaomi Mi 11 commence à faire parler de lui et pourrait être annoncé dès la fin du mois de décembre et commercialisé rapidement derrière. Le plafond des 700 000 points d'AnTuTu pourrait alors être allègrement crevé début 2021.