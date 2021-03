AnTuTu punit le Realme GT pendant trois mois

Annoncé en début de mois en Chine, le smartphone Realme GT affiche sur un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition FHD+ et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 888 associé à jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il dispose d'un mode spécial GT Mode pour le gaming avec système de refroidissement idoine.



Pour cet appareil et avant son officialisation, un représentant de la marque chinoise avait publié une capture d'écran avec un score de plus de 770 000 points sur AnTuTu. De quoi par exemple se positionner devant un Xiaomi Mi 11 qui boxe dans la même catégorie et avait fait sensation avec un score de plus de 708 000 points.

Ce gros score était même supérieur aux plus de 735 000 points du smartphone de référence (reference design) de Qualcomm pour le Snapdragon 888. Problème… AnTuTu a par la suite évoqué un score de plus de 688 000 points dans ses tests. Realme avait alors justifié un probable résultat avec un appareil non encore finalisé.

L'affaire ne s'arrête pas là. Gizmochina rapporte que AnTuTu n'a pas été en mesure de vérifier le score particulièrement élevé du smartphone Realme GT et a décidé de supprimer les scores de l'appareil de sa plateforme de benchmarks.

Il y a donc une suspicion de triche sur AnTuTu avec quelques astuces pour être à son avantage. Ce ne serait du reste pas une première polémique en la matière. La suspension du Realme GT d'AnTuTu est pour une durée de trois mois. Gage à Realme de prendre des mesures le cas échéant et de démontrer sa bonne foi pour un retour du Realme GT. Après trois mois, pas sûr que l'intérêt soit manifeste.