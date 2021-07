AirPods 3 : mise en production en août pour accompagner les iPhone 13

Les écouteurs TWS AirPods 3 ont fait l'objet de rumeurs en début d'année, allant jusqu'à dévoiler leur design, mais leur lancement ne semblait pas être prévu avant le second semestre au mieux.

Le Nikkei Asia confirme désormais l'information en affirmant que la production de masse débutera en août, ce qui devrait assurer une présentation en même temps que la série iPhone 13 au mois de septembre et une commercialisation dans la foulée.

Selon les rendus, les AirPods 3 devraient reprendre le style à tige courte des AirPods Pro et se passer d'embouts silicone. On ne devrait donc pas y retrouver de système ANC d'annulation active de bruit.

A noter que les AirPods Pro devraient eux aussi connaître une évolution mais pas attendue avant le premier semestre 2022.

Le Nikkei Asia souligne qu'Apple va reprendre son rythme normal en lancement la production des iPhone 13 en août, avec un objectif de 95 millions d'unités d'ici fin janvier 2022 et un volume potentiel d'iPhone (tous modèles) de 230 millions d'unités produites en 2020, soit une progression de plus de 10% par rapport à l'année précédente.

Tous les iPhone lancés par Apple seront désormais 5G et cela concerne aussi la prochaine version de l'iPhone SE attendue au printemps 2022 qui deviendra l'iPhone 5G le moins cher du catalogue, d'autant plus que la firme ne devrait plus proposer d'iPhone Mini l'an prochain.