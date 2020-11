iOS 14.3 beta cache des indices sur AirTags et le casque AirPods Studio

La version beta de iOS 14.3 fournie aux développeurs contient des références à deux produits pas encore annoncés par Apple : les trackers AirTags et le casque AirPods Studio.

La conférence de presse One More Thing du 10 novembre a continué de dévoiler une partie des produits d'Apple mais il en reste encore en stock. Aucune annonce n'a encore été faite concernan les trackers AirTags et le casque couvrant AirPods Studio.

Et pourtant, ces deux accessoires sont bien présents sous forme de références dans la beta de iOS 14.3 que la firme californienne vient de fournir aux développeurs. Des icônes et des mentions ont rapidement été déterrés, avec même un nom de code HawkEye pour les Airtags.

L'icône attribuée au casque AirPods Studio correspond pour sa part aux rendus et photos déjà diffusés ces derniers mois, avec leurs grans écouteurs couvrant et un solide arceau rembourré.

Après déjà trois conférences de presse entre septembre et novembre, il n'est pas sûr qu'Apple se lance dans une quatrième démonstration de force en décembre, même par simple voie de communiqué de presse, et ces produits initialement attendus en 2020 pourraient être annoncés plutôt début 2021.

Il faut dire que le coronavirus et le confinement du début d'année ont quelque peu désorganisé les plannings et perturbé les développements.