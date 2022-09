Apple va augmenter les prix sur l'App Store le 5 octobre

Alors qu'Apple vient de sortir les iPhone 14 les plus chers et les plus buggés de l'histoire, voilà que la marque enchaine sur une mauvaise nouvelle de plus : le prix des applications et services proposés sur l'App Store va augmenter dans 25 pays.

L'inflation répercutée sur le matériel... et maintenant sur le logiciel

Si certaines marques ont décidé d'encaisser les effets de l'inflation en rognant sur leurs marges, ce n'est clairement pas le cas d'Apple qui compte bel et bien profiter de l'occasion pour gonfler un peu plus ses tarifs et faire payer les utilisateurs la crise économique en cours.

Apple expliquait déjà que la flambée des prix des énergies et matières premières conjuguées à la pénurie de composants électroniques avait motivé la hausse du prix de ses nouveaux iPhones, qui se présentent comme les plus chers, mais aussi les plus enclins aux problèmes de l'histoire de la marque...

Mais alors, comment expliquer cette hausse imposée au niveau de l'App Store qui ne fait qu'héberger et revendre des applications et services qui n'émanent pas d'Apple ? Et bien c'est la chute de l'Euro face au Dollars qui entraine ces révisions tarifaires.

De 20 centimes à 10€ d'augmentation

Apple a donc communiqué auprès des développeurs pour leur annoncer répercuter la variation du taux de change avec une hausse des prix dans de nombreux pays.

Ces hausses concernent la vente d'applications, de logiciels ainsi que les achats in-app. D'ici quelques semaines, il ne sera donc plus question de voir des applis à 0,99€ sur l'AppStore, le prix le plus bas sera de 1,19€. Le palier de 1,99€ cède sa place à 2,49€ et le palier de 9,99€ passera à 11,99€. Il faudra compter jusqu'à 10€ d'augmentation pour les logiciels les plus chers.

La situation reste difficile à encaisser pour le consommateur qui subit déjà des prix bien plus élevés sur iOS que sur Android. Sans véritablement motiver un exil des utilisateurs vers Android, cette nouvelle hausse de prix pourrait surtout les orienter vers d'autres marchés applicatifs et à relancer un peu plus le débat sur l'ouverture d'Apple. Par ailleurs, les développeurs pourraient également se retourner contre la marque et ne plus souhaiter se voir ponctionner les commissions de 30% imposées.

La hausse des prix est prévue pour le 5 octobre prochain sur l'App Store et le Mac App Store. Si vous avez des achats à réaliser, il va falloir se décider rapidement.