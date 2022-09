iPhone 14 : le port lightning pose (doublement) problème

La sortie de l'iPhone 14 se fait dans la douleur pour Apple : sa nouvelle génération de smartphones souffre d'un grand nombre de problèmes que la mise à jour d'iOS 16.1 ne parvient pas à résoudre.

iPhone 14: la foire aux problèmes

On a ainsi déjà pu aborder les problèmes d'échec de mise à jour d'iMessage et Facetime, de gestion du Wi-Fi, de freeze d'écran ou encore de caméra tremblante sur iPhone 14 Pro, sans compter les bruits de grincement lors de l'utilisation de certaines applications photo.

Aujourd'hui c'est un problème bien plus symptomatique de la stratégie même d'Apple qui est mis en avant : celui du câble lightning.

La légitimité du Lightning remise en cause

Les iPhone 14 Pro et Pro Max disposent ainsi d'un capteur photo grand-angle de 48 mégapixels (il était limité à 12 MP sur les générations précédentes) et les clichés réalisés sont certes plus jolis, mais aussi bien plus lourds. Il faut ainsi composer avec des photos pesant dans les 75 Mb en ProRAW.

Apple a toujours mis en avant ses smartphones comme des alternatives sérieuses au matériel pro et insiste sur le format ProRAW pour la réalisation de clichés "professionnels".

Seulement voilà : Apple s'entête à imposer sa norme lightning qui est restreinte au standard USB 2.0 sur iPhone 14. Cela implique une limite des vitesses de transfert de données à 480 Mb/s. Et c'est là que le problème intervient : les utilisateurs qui disposent de centaines de photos à transférer sur leur Mac pour les retoucher ou simplement les stocker se retrouvent à patienter plusieurs minutes.

Apple a déjà communiqué sur le sujet et recommande de s'appuyer sur le stockage des fichiers via iCloud. Une solution qui n'en est pas une puisque iCloud ne propose que 5 Go de stockage gratuit après quoi, il faut basculer vers un abonnement payant (à partir de 0,99€ par mois pour 50 Go et jusqu'à 9,99€ par mois pour 2 To).

Bien évidemment, tous ces problèmes n'auraient pas eu lieu si Apple avait cédé et fait le choix de basculer ses appareils vers l'USB-C. C'est d'ailleurs ce qu'imposeront les législateurs européens à la marque dès l'année prochaine.