Apple : le casque de réalité augmentée nécessitera un iPhone

Intéressée par la réalité augmentée depuis plusieurs années, Apple a régulièrement ajouté des fonctionnalités à ses iPhone et iPad, avec l'aide de l'environnement ARKit, pour fournir une expérience de plus en plus affinée et réaliste.

La prochaine étape pourrait être le lancement d'un casque de réalité augmentée / virtuelle l'an prochain. Quelques rumeurs ont commencé à tenter de définir les contours de ce gadget malgré le secret bien gardé par la firme à la pomme.

Cette première version pourrait proposer une sorte de masque avec une partie en tissu et un bandeau réglable avec des caméras pour appréhender l'espace environnant et un possible suivi du regard pour faciliter les interactions.

Selon The Information, la puissance de calcul ne sera pas totalement embarquée dans le casque et nécessitera la puissance de traitement d'un iPhone. Si la connexion se fera sans fil, le site indique que la casque aura en particulier besoin de la partie de traitement d'intelligence artificielle (Apple Neural Engine) pour fonctionner correctement et afficher une réalité mixte.

TSMC, qui doit fabriquer le casque, aurait par ailleurs eu des difficultés à produire la puce de conversion de l'image en signal numérique qui serait de bonne taille pour assurer une image haute définition et aurait un faible rendement de production.

Après ce premier casque de réalité AR / VR pourrait arriver un dispositif plus compact sous forme de lunettes de réalité augmentée, mais qui demandera encore plusieurs années de développement.

C'est peut-être là le dernier grand projet supervisé par Tim Cook, CEO d'Apple, avant de céder sa place à la tête du géant californien. Dans ses rares commentaires ces dernières années, il a toujours fait grand cas de la réalité augmentée, n'hésitant pas à affirmer qu'elle ferait partie de l'avenir d'Apple.