WWDC 2021 : la découverte de iOS 15 se fera du 7 au 11 juin

Comme chaque année, Apple tiendra son événement développeur WWDC 2021 en juin pour présenter les grandes lignes de iOS 15 et comme l'an dernier l'événement sera uniquement en ligne.

Apple prépare son grand événement développeur annuel WWDC 2021 dont la keynote d'introduction permet de découvrir les dernières évolutions de ses plates-formes iOS / iPadOS, watchOS, tvOS et macOS, avant de proposer de nombreux ateliers aux développeurs.

Le show suivra son calendrier habituel avec une programmation du 7 au 11 juin 2021 mais, comme l'an dernier et face à la pandémie toujours active, il sera proposé uniquement en ligne.

Ce sera l'occasion de découvrir les nouveautés de iOS 15 sur lequel le secret est encore bien gardé, ainsi que iPadOS 15 pour la variante destinée à ses tablettes tactiles.

Il sera intéressant de voir l'évolution de watchOS 8, alors qu'Apple est toujours leader du segment des montres connectées, et de macOS maintenant que la migration vers les processeurs ARM a commencé.

L'image d'invitation, avec ce visage dont des applications se reflètent dans les lunettes, prépare peut-être de premières annonces sur un appareil de réalité virtuelle / augmentée portatif.

Le WWDC est traditionnellement un événement tourné vers le software mais Apple a déjà réalisé quelques annonces de matériel par le passé, quitte à lancer les produits six mois à un an plus tard.