Le casque de réalité mixte d'Apple utilisera l'iris de l'œil pour vous identifier

Le casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d'Apple bénéficierait bel et bien d'une technologie de reconnaissance d'iris de l'œil.

Le groupe Meta vient de dévoiler officiellement son casque Meta Quest Pro. Attendu comme un casque haut de gamme de réalité virtuelle pour le métavers, c'est un casque qui prend également en charge la réalité augmentée et pour des expériences de réalité mixte, notamment en matière de productivité.

Dans le même temps, la rumeur au long cours concernant le casque de réalité mixte concocté par Apple continue de prendre de l'ampleur. Il serait désormais prévu pour une présentation début 2023 et pourrait être introduit en tant que Apple Reality Pro, à un prix plus élevé que le déjà onéreux Quest Pro. Ce dernier est à 1 499 $ aux États-Unis et 1 799 € en Europe.

Pour payer avec les yeux

D'après The Information, qui cite deux sources impliquées dans le développement, le casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d'Apple utilisera une technologie de scan de l'iris de l'œil pour la connexion à un compte et les paiements.

Il s'agirait ainsi d'un équivalent pour le casque d'Apple aux technologies Face ID et Touch ID connues sur l'iPhone et l'iPad. La technologie s'appuierait sur les mêmes caméras que celles qui permettront le rendu fovéal des graphismes, sachant qu'il y aurait un total de quatorze caméras (contre dix caméras pour le Meta Quest Pro), y compris pour capturer les jambes de l'utilisateur.

Une technologie de reconnaissance d'iris pour le casque de réalité mixte d'Apple est une rumeur qui n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été évoquée l'année dernière par l'analyste Ming-Chi Kuo et tend donc à se confirmer. Il s'avère en tout cas que c'est quelque chose que ne propose pas le Quest Pro de Meta.

Un écran externe pour le casque d'Apple ?

Le casque de Meta est équipé de caméras orientées vers l'intérieur pour le suivi oculaire et du visage avec les expressions faciales, mais pas dans le cadre d'une authentification comme cela se ferait avec le casque d'Apple.

Selon The Information, le casque d'Apple avec puce M2 serait en outre plus fin et plus léger que le casque de Meta qui pèse 722 grammes. Les porteurs de lunettes auraient la possibilité de fixer magnétiquement des verres correcteurs à l'intérieur.

Pour le casque d'Apple, un curieux écran serait par ailleurs orienté vers l'extérieur. Il permettrait aux autres personnes de voir les expressions faciales de l'utilisateur de l'appareil. Cet écran serait capable de fonctionner avec un faible taux de rafraîchissement dans le but de limiter l'impact sur la batterie.