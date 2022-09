"Apple Reality Pro : serait-ce le nom du premier casque de réalité mixte ?"

Le casque de réalité mixte d'Apple n'est toujours pas d'actualité et ne devrait pas e concrétiser avant le début de l'année prochaine au moins, même si on pourrait en entendre parler avant la fin de l'année.

Beaucoup de mystère plane encore autour de ce gadget dont on dit qu'il embarquera la puissance d'un MacBook, qu'il disposera d'écrans haute résolution (on parle d'écrans 4K micro-OLED) et de fonctions avancées (eye tracking, object tracking, reconnaissance des gestes)...et qu'il sera sans doute plutôt onéreux dans sa première version.

Il y a peu, des dépôts de marque attribués indirectement à Apple et tournant autour de l'appellation " Reality "ont attiré l'attention et posé la question de la dénomination finale du fameux casque. Le journaliste Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, affirme que le nom du gadget sera bien Apple Reality Pro.

Les petits secrets d'Apple

Trois variantes seraient en développement actif, avec les noms de code N301, N602 et N421, et seront lancés ces prochaines années. Le modèle N301 serait donc le premier à être lancé avec une orientation plutôt haut de gamme et une possible confrontation avec le futur casque Meta Quest Pro (nom de code Project Cambria) de Meta.

N602 serait une variante attendue un an plus tard et positionnée à un tarif plus abordable tandis que N421 est un projet de lunettes connectées très compactes pour la réalité augmentée qui n'arriverait que plus tard mais réaliserait le rêve de pouvoir afficher des informations contextuelles sur la vue de l'environnement immédiat sans devoir porter un imposant équipement sur la tête.

Reste à savoir à quoi correspondra l'autre dépôt de marque : Reality One, tandis qu'on a une petite idée pour Reality Processor. Pour rappel, le casque de réalité mixte d'Apple est censé exploiter une nouvelle plate-forme rOS ou RealityOS et c'est pourquoi les dépôts de marque ont rapidement fait réagir.