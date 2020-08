iPad 10,8 pouces 2020 : bordures affinées et Face ID ?

En septembre, Apple pourrait dévoiler un nouvel iPad 10,8 pouces. Son design se dévoile via des schémas montrant une plus grande proximité avec l'iPad Pro.

Si la série iPhone 12 constituera le gros morceau des annonces en septembre chez Apple, on pourrait croiser une nouvelle tablette iPad 10,8 pouces parmi les autres produits présentés.

Cette huitième génération de tablette iPad pourrait évoluer un peu plus vers l'iPad Pro en terme de design, selon la diffusion de schémas par le site 91Mobiles. Ces derniers montrent une tablette aux bordures bien plus fines que la version actuelle et débarrassée du lecteur d'empreintes Touch ID (au moins physiquement).

On trouvera en revanche les capteurs de la reconnaissance faciale Face ID dans la bordure supérieure et un connecteur magnétique à l'arrière pour les accessoires de type Magic Keyboard.

L'iPad 10,8 pouces serait doté d'un unique capteur photo avec flash à l'arrière et de deux grilles de haut-parleurs encadrant une connectique USB-C, tandis que la tablette semble pouvoir accueillir un stylet Apple Pencil sur le côté grâce à une fixation magnétique.

Le site 9to5Mac se montre un peu suspicieux quant à ces informations et notamment la présence du Face ID sur cet iPad d'ouverture de gamme alors que l'iPad Air, positionné plus haut, en serait dépourvu.