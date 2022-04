L'iPad OLED se précise, le MacBook OLED aussi

Le fournisseur chinois d'écrans BOE est qualifié pour produire les affichages OLED de futures tablettes iPad et de MacBook.

Apple est passé à l'écran avec rétroéclairage Mini-LED sur une seule de ses tablettes tactiles, l'iPad Pro 12,9 pouces, et n'a pas encore étendu cette caractéristique à d'autres modèles.

Il y a eu par ailleurs des rumeurs régulières d'un passage à l'OLED dans un avenir relativement proche (de plusieurs années tout de même) et si Samsung est comme toujours en bonne place pour fournir un tel écran, la firme californienne pourra sans doute s'appuyer sur un autre acteur.

Le fournisseur chinois BOE semble être en effet qualifié pour fournir des affichages OLED à Apple et, selon la publication The Elec, il va adapter son site de production B16 dans la province du Sichuan à cette fin pour des écrans destinés aux iPad et aux MacBook.

Samsung Display et LG Display seraient déjà en mesure de produire des affichages OLED pour iPad à partir de sites de 6ème génération mais les choses sérieuses débuteront avec la mise en place de lignes 8.5 Gen qui offriront un meilleur rendement et des coûts abaissés.

BOE mise sur une technologie OLED double couche qui améliorera la luminosité et la durée de vie des écrans, sachant qu'ils seront plus sollicités que sur des smartphones où l'usage est plus intermittent.

Toujours selon The Elec, le calendrier n'a pas changé avec le lancement des premiers iPad OLED pour 2024 et un possible lancement de MacBook OLED en 2025 en fonction du succès des tablettes.

BOE pourrait aussi être à l'origine d'affichages OLED pour des iPad offrant des diagonales d'écran supérieures à 12,9 pouces qui pourraient faire office de remplaçant de PC portables.