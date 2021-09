iPad Pro : un logo placé à l'horizontale pour un usage d'abord en mode paysage

Les iPad Pro possèdent des capacités techniques supérieures face aux modèles standard mais sont restées jusqu'à présent des tablettes avec un placement des éléments distinctifs pour un usage principalement en mode portrait.

Jouant pourtant de plus en plus un rôle de substitut d'un PC portable, elles ont encore gagné en puissance dans la dernière génération en intégrant un SoC Apple M1, déjà présent dans plusieurs MacBook Air, MacBook Pro et iMac de la marque à la pomme.

Ce rôle plus franc d'ordinateur portable pourrait être mis en valeur dans la prochaine génération de tablettes iPad Pro avec un placement de la caméra TrueDepth de la reconnaissance faciale Face ID sur la grande bordure de la tablette, en mode paysage.

Cet usage privilégié à l'horizontale se retrouverait également dans le placement du logo Apple au dos de l'appareil, tandis que l'utilisateur aurait la possibilité de choisir le mode paysage par défaut pour l'utilisation de l'interface s'il utilise principalement l'iPad Pro dans ce sens.

Ces évolutions arriveraient avec la prochaine génération d'iPad Pro en 2022 qui pourrait accueillir la puce Apple M1X que l'on attend toujours sur les MacBook Pro 14 et 16.

Un tel changement de philosophie d'usage de l'iPad Pro pourrait aller de pair avec l'éventualité du développement de tablettes iPad Pro dotées d'écrans plus grands que celui de 12,9 pouces des modèles actuels pour coloniser le segment des PC portables.