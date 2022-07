iPad : passage à l'OLED et écran souple dans les prochaines versions

Les tablettes tactiles iPad permettent toujours à Apple de dominer le marché. Des iPad et iPad Mini des débuts, la gamme s'est élargie avec avec des versions Air et Pro qui cherchent désormais à se substituer aux PC portables, au moins pour certains usages.

Les explorations se poursuivent et les prochaines tendances pourraient conduire à augmenter la taille d'écran et à passer à l'OLED au lieu du LCD. Les rumeurs se succèdent à ces sujets et l'analyste Ross Young, du cabinet DSCC spécialisé dans le suivi des technologies d'écran, en rajoute une couche.

Pour lui, un iPad de grande taille (14,1 pouces) est bien en préparation mais il ne passera finalement pas à l'OLED et resterait donc sur les technologies LCD régulièrement utilisées sur ces gadgets.

Ce serait aussi le cas du prochain iPad Pro 11 pouces qui n'aurait pas encore droit à l'affichage Mini-LED de la version 12,9 pouces lancée l'an dernier. Toutefois, le passage à l'OLED pour les modèles 11 pouces et 12,9 pouces serait effectivement prévu pour 2024.

L'analyste anticipe des ventes très favorables à la version compacte au moins durant la première année de commercialisation. Outre l'amélioration de la qualité d'image, les tablettes devraient profiter de designs affinés (il n'y aura plus besoin de rétroéclairage).

TrueDepth sous l'écran, iPad Fold

Une autre innovation attendue porte sur l'intégration du module TrueDepth de reconnaissance faciale avancée sous l'écran.

Cette nouveauté pourrait émerger d'abord sous l'affichage de l'iPad et dès l'an prochain, avant d'être proposée sur iPhone, l'intégration sur ce dernier étant plus compliquée du fait du plus faible espace interne, d'une densité de pixels plus élevée et pour des questions de volumes de ventes.

De même, un iPad Fold avec affichage repliable devrait être lancé bien avant un iPhone Fold pour ces mêmes questions de volume et de disponibilité des affichages souples en quantité suffisante.