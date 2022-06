iPad Pro : la prochaine génération toujours en Mini-LED mais en très grande taille !

Que réserve la prochaine génération de tablettes iPad Pro, alors qu'Apple a renouvelé les iPad Air, iPad standard et iPad Mini ? Après le modèle 12,9 pouces avec rétroéclairage mini-LED, du nouveau semble se profiler.

Et selon l'analyste Ross Young, du cabinet DSCC, l'iPad Pro 2022 aura quelque rapport avec la rumeur du développement d'un iPad doté d'un affichage supérieur à 12,9 pouces.

En substance, il évoque l'arrivée d'un iPad Pro doté cette fois d'un écran de 14,1 pouces avec rétroéclairage Mini-LED et technologie ProMotion et table sur un lancement début 2023.

Un iPad Pro M2 14,1 pouces ?

Il confirme indirectement la rumeur d'un leaker affirmant qu'Apple prépare une tablette iPad Pro avec puce Apple M2, 16 Go de RAM / 512 Go de stockage et écran 14,1 pouces.

A côté, on trouverait toujours un nouvel iPad Pro 11 pouces et un modèle 12,9 pouces aux bordures affinées, tous deux également avec la puce M2.

L'augmentation de la diagonale va dans le sens de la stratégie d'Apple voulant faire de l'iPad un substitut aux ordinateurs portables et qui s'est encore confirmée avec la présentation de iPadOS 16, riche en fonctions de productivité et collaboration mais aussi en nouveautés fonctionnelles destinées à rapprocher l'usage de la tablette de celui d'un ordinateur.

On pense à Stage Manager et ses fenêtres flottantes redimensionnables pour renforcer les possibilités du multitâche mais aussi aux nouvelles options pour éditer / renommer fichiers et dossiers.