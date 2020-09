Apple espère écouler au moins 75 millions d'iPhone 12 5G avant la fin de l'année

La firme californienne a montré au fil des derniers trimestres qu'elle avait plutôt bien résisté à la crise mondiale du coronavirus et à la récession économique qui touche de nombreux secteurs mais pas vraiment les GAFA.

Comme à son habitude, elle annoncera en septembre sa nouvelle gamme d'iPhone avec cette année une nouveauté importante : le support de la 5G. La série iPhone 12 comportera au moins quatre modèles et constituera ainsi une nouvelle étape très attendue puisqu'elle pourrait aussi donner un coup de fouet à la démocratisation de la 5G après l'installation des premiers réseaux depuis 2019.

Et selon Bloomberg, Apple s'attend à un volume similaire à ceux des années précédentes : entre 75 et 80 millions d'iPhone 5G écoulés d'ici fin 2020, ce qui est aussi le signe d'une certaine confiance dans le succès de ses smartphones malgré le contexte particulier de la crise sanitaire ajoutée aux tensions entre la Chine et les Etats-Unis qui pourraient finir par limiter ses opportunités en Asie.

Il est toujours question du lancement de quatre modèles décalés sur le mois d'octobre, mais aussi d'un iPad Air reprenant une partie du design des iPad Pro et de deux nouvelles montres connectées Apple Watch (une Série 6 et un remplaçant de la Série 3), tandis que l'on devrait découvrir un premier casque couvrant conçu par Apple en dehors de sa marque Beats.

Bloomberg confirme les rumeurs en évoquant deux modèles standard et deux modèles haut de gamme, tous avec écran OLED , de 5,4 à 6,7 pouces en passant par l'intermédiaire 6,1 pouces.

Leur design se rapprochera de celui de l'iPad Pro avec des angles moins arrondis et un châssis en acier inox pour les modèles haut de gamme et de l'aluminium pour les autres.

Un nouveau coloris Dark Blue est attendu en remplacement du Midnight Green de la version Pro de 2019. Le modèle le plus haut de gamme devrait disposer en outre d'un module LiDAR, comme sur les derniers iPad Pro et tous profiteront bien sûr du SoC Apple A14.