iPhone 15 : vous n'échapperez pas à cette fonctionnalité des iPhone 14

La série iPhone 14 a fait une plus grande distinction entre les versions standard et Pro. Aux premières l'encoche habituelle et le SoC Apple A15 déjà proposé sur l'iPhone 13, aux secondes le poinçon évolutif Dynamic Island, le SoC Apple A16 Bionic et le capteur photo principal grand-angle de 48 mégapixels.

Les possibilités offertes par le Dynamic Island ont un peu volé la vedette au reste en offrant un moyen pratique d'étoffer l'ergonomie de certaines applications sans occuper tout l'écran et interrompre les autres activités de l'utilisateur.

Une ergonomie affinée

La prochaine version iOS 16.1 ajoutera en outre le support des Activités en direct (ou Live Activities en V.O.), une nouveauté d'iOS 16 apparaissant sur l'écran de veille et affichant des informations pertinentes sans avoir à ouvrir les applications correspondantes.

La fameuse "pilule" change de taille à volonté pour afficher appels, notifications, ou raccourcis pour d'autres fonctions, tout en continuant d'offrir les fonctions d'un appareil photo et FaceTime à l'avant et de la reconnaissance faciale avancée Face ID.

Cette innovation n'est proposée cette année que sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et sa réception par le public semble être plutôt positive et pourrait même rendre jaloux les possesseurs d'un iPhone 14 et iPhone 14 Plus, restés à l'ancien système.

Dynamic Island pour tous

Bonne nouvelle, bien qu'encore officieuse : toutes les variantes de l'iPhone 15 proposeront la fonctionnalité Dynamic Island l'an prochain. L'analyste Ross Young, de DSCC, cabinet d'études spécialisé dans les technologies d'écran affirme qu'elle sera proposée sur tous les modèles même si, encore une fois, tous ne profiteront pas pour leur écran OLED de la technologie LTPO permettant de réduire le rafraîchissement d'écran jusqu'à des niveaux très bas.

Cela signifie que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus (si cette variante est reconduite) ne devraient toujours pas profiter du ProMotion et de l'écran Always On (écran toujours allumé), fonctions toujours réservées aux modèles Pro. L'histoire ne dit pas encore si tous les iPhone abandonneront le port Lightning pour de l'USB-C afin de se conformer avec la législation européenne.

La gamme iPhone 15 serait donc la première à abandonner complètement l'encoche, présente chez Apple depuis l'iPhone X et ses dérivés. En revanche, la segmentation des processeurs mobiles sera toujours d'actualité, les iPhone 15 standard restant sur le SoC Apple A16 Bionic gravé en 4 nm tandis que les versions Pro basculeront sur une puce Apple A17 gravée pour la première fois en 3 nm, toujours chez le fondeur taiwanais TSMC.

Et l'on ne parle même pas de cette nouvelle version iPhone 15 Ultra qui pourrait aller encore grimper dans le haut de gamme et renforcer la différenciation sur le versant premium de la série. Mais cela reste à confirmer.