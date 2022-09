iPhone 14 et iPhone 14 Pro connaissent des problèmes

Présentée le 7 septembre, la nouvelle fournée d'iPhone est disponible depuis la semaine dernière avec l'iPhone 14 (6,1 pouces), l'iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et l'iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). Pour l'iPhone 14 Plus (6,7 pouces) avec puce Apple A15 Bionic et capteur photo 12 + 12 mégapixels comme l'iPhone 14, la disponibilité attendra le 7 octobre.

En rappelant que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont équipés de leur côté d'une puce Apple A16 Bionic et profitent d'un triple capteur photo 48 + 12 +12 mégapixels à l'arrière, et tirent par ailleurs parti à l'avant d'une nouvelle encoche réduite et interactive avec la fonction Dynamic Island.

Une mise à jour iOS 16.0.1 qui ne résout pas tout

Le démarrage des iPhone 14 connaît quelques soucis et Apple est évidemment sur le coup. C'est notamment pourquoi le groupe de Cupertino n'a pas tardé à proposer une mise à jour iOS 16.0.1, alors que les iPhone 14 sont livrés avec iOS 16.0.

La petite mise à jour a pour propos des correctifs afin de résoudre un problème d'échec de l'activation d'iMessage et de FaceTime après la configuration du nouveau smartphone iOS, des photos à l'apparence floue lors du recours au zoom au format paysage sur l'iPhone 14 Pro Max, sans compter une authentification unique susceptible d'échouer dans certaines applications d'entreprise.

À défaut d'iOS 16.0.1, Apple indique en tout cas que iMessage et FaceTime sont susceptibles de ne pas s'activer sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro.

Un autre problème identifié touche l'activation des appareils sur des réseaux Wi-Fi ouverts. Pour les utilisateurs confrontés à ce bug, Apple préconise de sélectionner la connexion à un Mac ou un PC avec iTunes lorsqu'ils sont invités à se connecter à un réseau Wi-Fi, puis de revenir à l'écran précédent et réessayer en Wi-Fi jusqu'à la réussite de l'activation. Cela pourra nécessiter d'insister en répétant une telle opération.

Freeze et caméra tremblante avec les iPhone 14 Pro

Pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, Apple s'attache à comprendre et trouver une solution idoine à un problème ayant pour conséquence de figer les appareils après une restauration iCloud ou un transfert de données depuis un précédent iPhone pendant le processus de démarrage rapide. Si le nouvel iPhone ne répond pas pendant plus de 5 minutes, Apple conseille d'en forcer le redémarrage.

Toujours seulement pour les modèles Pro de l'iPhone 14, un étrange problème signalé par des utilisateurs a pour effet des tremblements incontrôlés de la lentille, voire des bruits de grincement lors de l'utilisation de l'appareil photo avec certaines applications. Notamment, des applications comme Instagram, Snapchat et TikTok.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

A priori, ce mystérieux bug ne se manifeste pas avec l'application Appareil photo (camera) d'Apple. Cela laisse supposer que ce n'est pas un problème de type matériel et qu'il est donc lié à des applications tierces. Ce sont ces dernières qui pourraient ainsi avoir besoin d'une mise à jour spécifique pour les iPhone 14 Pro. En espérant que dans l'entremise, ce problème ne soit pas de nature à provoquer des dommages au niveau de l'appareil photo.