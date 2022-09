iPhone 14 Pro : le processeur mobile Apple A16 montre ses muscles sur AnTuTu

Avec les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, la firme de Cupertino passe au processeur mobile Apple A16 Bionic gravé pour la première fois en 4 nm chez le fondeur taiwanais TSMC.

Une courte présentation durant la conférence de presse permet de savoir que la nouvelle puce conserve une configuration reposant sur 6 coeurs CPU (avec 2 coeurs puissants et 4 coeurs économiques), 5 coeurs GPU et un Neural Engine de 16 coeurs pour l'intelligene artificielle et capable de traiter 17 000 milliards d'opérations par seconde.

Le processeur compte 16 milliards de transistors et profite de la gravure plus fine pour gagner en performance tout en réduisant sa consommation d'énergie. La gamme iPhone 14 avec iOS 16 sera commercialisée le 16 septembre mais le SoC mobile Apple A16 fait déjà des apparitions dans les benchmarks, ce qui permet d'en savoir plus sur ses performances.

Puissant sur Geekbench 5 et AnTuTu

On a déjà pu appréhender une belle progression pour la partie CPU de la puce avec un test d'un iPhone 14 Pro repéré sur Geekbench 5 lui attribuant 1879 points en test single core et 4664 points en test multicore, pas si éloigné de ce que propose l'Apple A15 Bionic (gravé en 5 nm) sur l'iPhone 13 Pro (1797 / 4659 points).

Le benchmark AnTuTu propose quant à lui une approche plus généraliste avec un score total dérivant de sous-notes attribuées à différents compartiments : CPU, GPU, mémoire (sachant ques les iPhone 14 Pro et Pro Max profitent de 6 Go de RAM) et réactivité de l'interface.

Une sous-note progresse plus que les autres

Les premiers chiffres des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sur AnTuTu sont les suivants :

iPhone 14 Pro Max : 972 936 points vs iPhone 13 Pro Max à 821 172 points

vs iPhone 13 Pro Max à 821 172 points iPhone 14 Pro : 978 147 points vs iPhone 13 Pro à 823 024 points

La différence de score est plus significative dans ce cas et le détail des sous-notes pointe des améliorations modérées en CPU et interface mais une grosse progression sur la partie GPU, les scores passant à plus de 400 000 points quand ils sont autour de 318 000 points pour l'iPhone 13 Pro.

C'est donc du côté du GPU, très peu documenté par Apple, que le gros des progrès serait obtenu en benchmark. Cet élément devra être confirmé dans les tests, en particulier avec les benchmarks plus dédiés à la partie graphique.

Selon ces premières données, la différence notée par AnTuTu entre les deux puces est de l'ordre de 18% globalement, avec une progression plus spécifique de 17% pour le CPU et de 28% pour le GPU.

A voir maintenant dans les premiers tests de l'iPhone 14 Pro si ces éléments se confirment et s'ils impactent l'ergonomie des appareils mobiles mais aussi leur autonomie.