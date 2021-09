L'iPhone avec Touch ID sous l'écran pas avant 2023, l'écran repliable ensuite

La gamme iPhone 13 a été dévoilée la semaine dernière et ne sera commercialisée qu'à partir du 24 septembre mais il est déjà question chez les analystes des générations suivantes.

Parmi les nouveautés à venir, il a été question d'un retour du lecteur d'empreintes Touch ID avec un placement sous l'affichage OLED des iPhone. Cette fonctionnalité a été testée sur un prototype d'iPhone 13 mais son intégration n'était pas prévue dès cette année.

Elle ne le sera pas non plus l'an prochain, estime l'analyste Ming-Chi Kuo qui ne la voit désormais débarquer qu'en 2023, avec un iPhone 15. De la même façon, le premier iPhone avec affichage souple repliable ne serait pas officialisé avant 2024.

Du retard aussi pour l'iPhone avec écran repliable

Dans les deux cas, l'analyste suggère que les avancées techniques n'avancent pas assez vite pour assurer un lancement plus rapide et que cela pourrait impacter négativement les ventes d'iPhone en 2022 et 2023, faute d'innovation suffisamment stimulante.

Il note que les appareils mobiles avec écran repliable ont essentiellement exploré la fusion entre smartphone et tablette mais que ce n'est qu'un aspect des possibilités et que cette nouvelle catégorie de machines va réduire la segmentation en pouvant jouer tous les rôles, du smartphone à la tablette en passant aussi par le PC portable, en fonction du déploiement de l'écran.

2024 semble être un temps assez long, alors que Samsung a pris les devants avec ses smartphones Galaxy Z Fold et Flip et s'installe sur ce segment qui pourrait devenir incontournable pour les smartphones premium sous peu.

C'est aussi ce qui fait dire à l'analyste qu'Apple pourrait finir grand gagnant de la tendance des smartphones avec écran repliable dans la mesure où son écosystème iOS / iPadOS / macOS tend déjà à mixer les univers mobiles et PC et pourrait trouver dans les écrans souples de nouvelles sources d'inspiration.