Puce M1 d'Apple : vérifier si une application est compatible

Les nouveaux ordinateurs MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini d'Apple sont équipés en processeur Apple Silicon. Une puce M1 d'Apple à architecture ARM qui fait beaucoup parler d'elle grâce à ses performances.



Néanmoins, c'est une période de transition pour le groupe de Cupertino avec des applications qui ne sont pas nécessairement compatibles nativement, le temps que les développeurs effectuent le travail idoine d'adaptation.

Le cas échéant, Rosetta 2 - présent dans macOS Big Sur - permet à un Mac avec puce Apple Silicon d'utiliser des applications conçues pour un ordinateur Mac équipé d'un processeur Intel. En arrière-plan, la solution convertit de manière automatique l'application pour une utilisation possible avec la puce Apple Silicon.

Cette solution permet la traduction de toutes les instructions x86_64, mais ne prend pas en charge l'exécution de certains jeux d'instructions et fonctionnalités de processeurs récents. L'outil iMobie M1 App Checker permet de vérifier si les applications sur Mac (ou même iPhone) sont compatibles avec la puce M1.

Il est ainsi précisé une compatibilité native, avec Rosetta 2 ou si une application ne sera pas fonctionnelle. Une base de données en ligne permet par ailleurs de constater que sur près de 10 200 applications, plus de 1 200 sont compatibles Apple Silicon et plus de 8 500 fonctionnent via Rosetta 2. Plus de 400 ne sont pas encore fonctionnelles.