Apple Silicon : une transition vers ARM achevée avec un Mac Pro 40 coeurs en juin ?

Le géant Apple a commencé à déployer ses propres processeurs ARM fin 2020 avec le SoC Apple M1 dans ses MacBook et MacBook Pro, annonçant une stratégie Apple Silicon qui doit couvrir l'ensemble de ses appareils.

Ce virage vers ARM concerne déjà de nombreuses catégories (MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini...) grâce à la flexibilité de la plate-forme qui a permis de dévoiler des variantes M1 Pro et M1 Max.

La transition vers les puces ARM pourrait être totale d'ici l'été 2022, affirme le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa newsletter Power On. Il estime en effet que le point final sera apporté par l'introduction d'un Mac Pro ARM dans les parages de l'événement annuel WWDC en juin prochain.

Apple Mac Pro

Ce Mac Pro, dont la configuration a déjà été évoquée, embarquerait un SoC ARM de 40 coeurs CPU et 128 coeurs graphiques.

Cette puce permettra de lui assurer un format plus compact que la génération actuelle avec les atouts de faible consommation d'énergie et de puissance de la plate-forme Apple Mx.

Mark Gurman anticipe également l'arrivée d'un nouveau Mac Mini et d'un iMac Pro doté d'un grand affichage. Il sera également question d'un nouveau MacBook Air qui profitera cette fois d'un nouveau design (le MacBook Air en Apple M1 réexploite le design des versions avec processeur Intel) et équipé d'une nouvelle puce Apple M2.

Concernant cette dernière, on devrait retrouver une même configuration CPU octocore (4 coeurs puissants et 4 coeurs économiques) avec une partie graphique plus puissante comportant éventuellement 10 coeurs (contre 7 à 8 pour l'Apple M1). Le gain de performances entre M1 et M2 devrait être modéré, indique la même source.