MacBook Air 15 pouces : de l'Apple M2 mais pas seulement !

Le MacBook Air vient d'être renouvelé et exploite désormais un SoC Apple M2 tout en conservant le même format avec affichage 13 pouces. Déjà, Bloomberg évoque pour l'an prochain une version dotée d'un écran plus grand de 15 pouces.

L'analyste Ming-Chi Kuo complète cette hypothèse en affirmant que ce modèle entrera en production début 2023 et qu'Apple envisageait de conserver le même chargeur 30W mais aurait finalement changé d'avis.

Il suggère également que le modèle 15 pouces sera proposé en deux versions, l'une avec SoC M2 et chargeur 35W et l'autre avec un SoC M2 Pro et chargeur 67W. Cela constituerait une nouveauté pour cette catégorie, les variantes Apple M ayant été réservées jusqu'à présent aux seuls MacBook Pro 14 ou 16 pouces.

Extension des formats l'an prochain ?

Toutefois, l'analyste laisse entendre que la dénomination MacBook Air ne sera peut-être pas conservée pour ce modèle. Il aurait pu être lancé dès cette année mais Apple aurait préféré concentrer ses efforts et la visibilité sur le MacBook Air M2 dévoilé pour le WWDC.

Il reste à voir si la firme proposera également un MacBook 12 pouces l'an prochain, ce qui constituerait un retour aux sources après plusieurs années d'absence de ce format.