Nouveau MacBook Pro : avec port HDMI et lecteur de carte SD ?

La gamme des ordinateurs portables MacBook Pro devrait connaître une évolution avec l'arrivée de nouveaux modèles durant le second semestre 2021 et il reste à voir s'ils profiteront d'un SoC Apple M1 ARM optimisé.

En attendant d'en savoir plus, l'analyste Ming-Chi Kuo prédit certains changements dans le design général des machines et l'ajout d'un port HDMI tandis que le lecteur de cartes SD devrait faire son retour.

Fourni en exclusivité par Genesys Logic, le lecteur de cartes viendrait combler les créatifs en permettant des transferts faciles depuis leur appareil photo ou leur caméra.

De même, le port HDMI doit permettre de relier de plus grands écrans et de faciliter les opérations pour les utilisateurs des MacBook Pro comme machines d'édition et de création.

On attend toujours deux modèles en 14 et 16 pouces équipés d'une nouvelle version plus puissante de la puce Apple M1 (une version M1X de 12 coeurs ?) et avec le possible retour de la connectique magnétique MagSafe.

Dans les changements notables, les nouveaux MacBook Pro abandonneraient la barre tactile Touch Bar, remplacée par des touches physiques, tandis que l'aspect général suivra le style plus anguleux des iPhone 12 et iPad Pro.