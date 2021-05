Les nouveaux MacBook Pro ARM annoncés dès le WWDC 2021 ?

Habituellement, la conférence d'ouverture de l'événement développeur annuel WWDC d'Apple permet d'introduire les nouvelles évolutions des différentes plates-formes d'Apple (iOS / iPadOS, macOS, watchOS,tvOS...) et de nouveaux services.

Plus rarement, la firme utilise l'événement pour annoncer de nouveaux produits électroniques. Pour le WWDC 2021 qui se tiendra du 7 au 11 juin prochain, on devrait découvrir les grandes lignes de iOS 15 et de la prochaine évolution de macOS, avec peut-être aussi l'officialisation de nouveaux MacBook Pro.

C'est le youtubeur Jon Prosser, déjà à l'origine de plusieurs fuites sur les projets d'Apple, qui l'affirme et même le confirme d'après des indices trouvés dans les teasers pour l'événement.

La logique voudrait qu'il s'agisse des MacBook Pro 14 et 16 dont l'agence Bloomberg évoquait il y a un peu un lancement durant l'été. Ils poursuivront la transition avec l'architecture ARM en embarquant une puce Apple Silicon qui pourrait être l'évolution Apple M1X avec 10 coeurs CPU et 16 à 32 coeurs GPU.

Ils offriraient un design renouvelé, rappelant celui de l'iPad Pro, et perdraient le logo MacBook Pro généralement présent sous l'écran. On trouvera également plus de ports Thunderbolt que sur les modèles MacBook Air et MacBook Pro 13 sous Apple M1.

Le MacBook Pro 16 est enfin attendu avec un affichage Pro Display XDR avec rétroéclairage Mini-LED, comme l'iPad Pro 12,9 dévoilé au printemps.