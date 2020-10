Le premier iMac ARM avec un SoC Apple A14T et un GPU spécial ?

La stratégie Apple Silicon doit amener tous les ordinateurs, portables et de bureau, à basculer vers l'architecture ARM d'ici deux ans. La firme à la pomme doit en principe bientôt présenter un premier MacBook ARM mais la publication China Times prétend avoir déjà quelques informations sur la puce qui équipera les ordinateurs Mac.

On trouvera donc à bord du premier iMac ARM un SoC spécial Apple A14T portant le nom de code Mt. Jade et qui sera accompagné d'un GPU développé en interne portant le nom de code Lifuka.

Le SoC sera bien sûr dérivé de l'Apple A14 des iPad Air et des iPhone 12 et donc gravé en 5 nm chez TSMC et il permettra sans doute de proposer un design encore affiné et sans ventilateur.

Le premier iMac ARM ne devrait pas se montrer avant 2021 mais la première machine avec SoC ARM Apple Apple A14X pourrait être dévoilée durant le mois de novembre, à l'occasion d'une troisième conférence de presse, après celles de septembre et d'octobre.

Il se murmure déjà que l'on trouvera la même segmentation Apple A15 / A15X / A15T l'an prochain pour l'iPhone, les MacBook et les iMac.