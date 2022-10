Apple essuie une déception sur les ventes d'iPhone

Apple publie les résultats financiers du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2022 décalé et clos le 24 septembre 2022. Il est une nouvelle fois record pour le groupe de Cupertino avec un chiffre d'affaires de 90,1 milliards de dollars, en hausse de 8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le bénéfice net du groupe de Cupertino ressort à 20,7 milliards de dollars (+1 %). Apple a généré un flux de trésorerie de plus de 24 milliards de dollars et a reversé plus de 29 milliards de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre.

" La force de notre écosystème, la fidélité inégalée de nos clients et nos ventes record ont permis à notre base active d'appareils installés d'atteindre un nouveau record absolu ", commente Luca Maestri, le directeur financier d'Apple.

Un peu moins bien qu'attendu pour l'iPhone

Les ventes d'iPhone ont progressé de 9,7 % sur un an à 42,6 milliards de dollars, ce qui est toutefois moins que les attentes des analystes. L'iPhone représente désormais plus de 47 % des revenus d'Apple. Un point à souligner est que sur le trimestre considéré, l'iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ont bénéficié de seulement 8 jours de commercialisation. L'iPhone 14 Plus n'est pour sa part commercialisé que depuis le 7 octobre.

L'iPhone 14 Plus ne rencontrait cependant pas le succès escompté par Apple qui aurait décidé de mettre en pause sa production. Les commandes pour l'iPhone 14 seraient également moins bonnes qu'attendu.

Ce constat n'est pas le même pour les modèles Pro de l'iPhone 14. Patron d'Apple, Tim Cook indique que depuis le début, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max font face à des contraintes d'approvisionnement qui perdurent encore aujourd'hui.

Les services au Top pour Apple et l'iPad en queue de peloton

Les services pour Apple représentent 19,2 milliards de dollars (+5 % sur un an) pour son quatrième trimestre fiscal et le groupe revendique plus de 900 millions d'abonnés payants. En rappelant qu'Apple vient d'annoncer une hausse de prix pour ses services Apple Music, Apple TV+ et dans le cadre de l'abonnement tout-en-un Apple One.

Les ventes d'ordinateurs Mac atteignent 11,5 milliards de dollars (+25,4 %), 9,7 milliards de dollars pour les wearables, appareils pour le foyer et accessoires (+9,8 %), et 7,2 milliards de dollars pour l'iPad (-13 %).

L'iPad a connu des problèmes d'approvisionnement. Surtout, la comparaison par rapport à l'année dernière est délicate dans la mesure où Apple avait sorti de nouveaux iPad en septembre. Cette année, Apple a attendu octobre pour introduire de nouveaux iPad.