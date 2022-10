Son Apple Watch Series 7 explose : Apple tente d'étouffer l'affaire

Apple domine actuellement le marché de la montre connectée et des dispositifs de santé connectée avec sa Watch. Et alors que l'Apple Watch Serie 8 est récemment sortie, l'explosion d'une Apple Watch Series 7 et l'hospitalisation de son propriétaire ne tombe pas vraiment à point dans la stratégie de communication d'Apple.

Un propriétaire d'Apple Watch 7 a récemment rapporté comment sa montre s'est mise à gonfler jusqu'à exploser, entrainant des blessures nécessitant une hospitalisation.

L'Apple Watch explose et blesse son propriétaire

Dans un premier temps, la victime découvre que le dos du boitier de sa Watch est fissuré et il décide alors de contacter le SAV d'Apple. Réponse du SAV : ne touchez plus votre montre, mais aucune solution concrète en marge de cela... La nuit passe et au réveil l'utilisateur constate que la situation se dégrade : la montre chauffe et l'écran se fissure également.

Il manipule alors la montre en vue de réaliser de nouveaux clichés à destination du SAV d'Apple, mais des craquements interviennent alors et l'Apple Watch Series 7 explose. L'incident entraine des brulures aux mains et sur un canapé, inquiétée par les fumées qui se sont échappées de la montre à ce moment et la présence de métaux lourds, la victime se rend alors aux urgences pour des soins.

Apple a organisé la récupération de la montre pour des analyses en laboratoire malheureusement cela ne s'arrête pas là.

Apple tente d'étouffer l'affaire

En effet, la marque a demandé à la victime de signer un contrat stipulant qu'il s'engage à ne pas rendre l'affaire publique. Apple souhaite ainsi cloisonner et étouffer l'affaire... Du "damage control" qui n'est pas uniquement propre à Apple, mais que l'on espérait faire partie de l'histoire ancienne... La victime a bien évidemment refusé de signer l'accord en question.

Ce n'est pas la première fois que des appareils d'Apple intégrant des batteries flambent ou explosent : nous avions déjà pu voir des iPhone s'embraser sur les tables de nuit, des Airpods surchauffer et exploser comme du pop-corn... Et plus globalement, tous les appareils, toutes maques confondues qui intègrent des batteries lithium Ion connaissent régulièrement des problèmes similaires.

Mais pourquoi les batteries lithium-ion explosent ?

Alors pourquoi ces appareils explosent ? Il s'agit le plus souvent d'un problème de contrainte appliquée à la batterie qui entraine une réaction incontrôlable du lithium présent à l'intérieur de ces dernières. Surcharge, batterie trop sollicitée, endommagée liée à un défaut de conception, parois trop fines, choc sur le smartphone ou l'appareil, batterie qui se perce... lorsque le flux d'ions est trop rapide ou instable, trop d'énergie est délivrée trop rapidement : une réaction exothermique se déclenche et l'électrolyte s'embrase, puis le lithium et l'ensemble de la batterie.

Sur le papier, on peut éviter ces phénomènes en limitant la vitesse de charge des batteries lithium-ion, ou plus largement en finir avec les batteries de ce type (et basculer vers le LiFePO4 par exemple, mais plus cher)... Néanmoins pour répondre aux demandes des consommateurs (batteries puissantes, légères, peu encombrantes et qui se rechargent rapidement), le lithium-ion est aujourd'hui la technologie la plus répandue dans l'électronique grand public, et les constructeurs prennent souvent des risques (mesurés) pour combiner les technologies pourtant peu appropriées.

C'est également pour cela que la recherche s'intensifie ces dernières années : en marge de toute considération éthique et écologique liée à l'extraction du lithium, les dangers de la technologie Lithium-ion et ses limites amènent à se pencher vers des alternatives, comme le sodium, prometteur, mais encore à un stade expérimental.