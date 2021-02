La montre Apple Watch désormais portée par 100 millions de personnes dans le monde

La montre connectée Apple Watch s'est rapidement imposée comme le produit le plus vendu sur ce jeune segment, permettant à Apple de rester leader du secteur depuis plusieurs années.

Les fonctionnalités standard associées aux personnalisations mais aussi aux fonction de suivi d'un nombre de paramètres de santé toujours élevé en font une référence malgré une autonomie l'obligeant à la recharger très réguilièrement.

Selon l'analyste Neil Cybart de Above Avalon, on compterait désormais plus de 100 millions d'utilisateurs de l'Apple Watch dans le monde. L'arrivée des séries Apple Watch 6 et Apple Watch SE semble avoir accéléré l'adoption ces derniers mois.

La smartwatch s'est écoulée à 30 millions d'exemplaires en 2020, plus que les volumes des années 2015 à 2017 réunies, et près de 10% des utilisateurs d'iPhone en seraient équipés à fin 2020 (et 35% rien que sur le marché US).

Elle apparaît ainsi comme un complément utile à l'iPhone et l'engouement pour l'écosystème d'Apple fait le reste. Sachant que l'on dénombre 1 milliard d'iPhone actifs dans le monde, il y a encore du potentiel pour l'Apple Watch, relate le site 9to5Mac.

Pour l'analyste, la montre connectée est le quatrième produit le plus vendu par Apple, derrière, l'iPhone, l'iPad et le Mac, avec la capacité de passer au troisième rang d'ici 2022.

Rien ne semble pouvoir arrêter sa progression, d'autant si Apple continue d'ajouter des fonctions comme de la sécurité (authentification multiple) et l'extension du suivi de la santé (elle pourrait même dépister précocément une infection de Covid-19), voire en nouveau complément de gadgets comme des lunettes de réalité augmentée.