Apple Watch Series 7 : plus puissante et écran plus grand, d'autres versions l'an prochain

Il y aura bien une nouvelle montre connectée Apple Watch cette année, sans doute sous l'appellation Apple Watch Series 7. D'après Bloomberg, elle profitera de performances améliorées et d'un affichage aux bordures encore affinées et plus proche de la protection d'écran pour une lisibilité améliorée.

Elle sera très légèrement plus épaisse que la version actuelle et intègrera une connectivité UWB (Ultra Wide Band) qui permettra de disposer d'une clé virtuelle pour déverrouiller une porte, chez soi ou pour une chambre d'hôtel.

Apple Watch Series 6

Elle profitera des nouveautés de WatchOS 8, comme la mesure de la fréquence respiratoire et les exercices de respiration, pour compléter le suivi d'activité quotidienne et du bien être.

En revanche, pour les nouvelles fonctionnalités évoquées dans des fuites, il faudra attendre 2022, voire plus tard encore. Le capteur de température corporelle, qui aurait pu participer à la prévention de la Covid-19, n'arriverait que l'an prochain tandis que la mesure de glycémie non invasive (sans piqûre) ne serait pas disponible avant plusieurs années.

Bloomberg anticipe toujours l'émergence d'une Apple Watch renforcée destinée aux sports extrêmes pour l'an prochain, de même qu'une nouvelle version pour le modèle Apple Watch SE.